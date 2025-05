Comiso, in fiamme due auto nel corso della notte

Cronaca

Non è esclusa la matrice dolosa del rogo

Risveglio da dimenticare quello odierno la città di Comiso. I vigili del fuoco di Vittoria e del distaccamento aeroportuale di Comiso, con l’autobotte proveniente dalla centrale di Ragusa, sono intervenuti durante la notte in via Dei Papiri, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture.

L’incendio ha interessato la facciata di un edificio adiacente e invaso l’interno dello stesso di fumo. I 4 occupanti del secondo piano, a causa dell’inalazione di fumo, sono stati accompagnati dal personale sanitario del 118 all’ospedale per controlli. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento. Non è esclusa la matrice dolosa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA