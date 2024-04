Comiso, inaugurata la strada che conduce alla pagoda della Pace

Attualità

Una cerimonia significativa quella di questa mattina che chiude una querelle iniziata lo scorso anno

Inaugurati questa mattina i lavori per la realizzazione della strada che porta alla Pagoda della Pace grazie anche al contributo economico del Comune di Comiso. “E’ stato un momento particolarmente significativo – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – quello di una comunità che ha collaborato, senza barriere e divisioni, alla soluzione di un problema. Ora il reverendo Gyosho Morishita potrà accedere con più agio, assieme a tutti quelli che lo vorranno visitare, seguire e sostenere, alla Pagoda della Pace, simbolo per Comiso e per il mondo intero del fatto che il cuore e la ragione possono, e devono, prevalere sempre contro ogni tentazione di conflitto. Un grazie speciale ai promotori del Comitato pro Pagoda, agli uffici comunali, alla ditta Caruso che ha eseguito i lavori, a tutti i consiglieri e agli assessori presenti”.