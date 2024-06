Comiso, inaugurate le panchine della gentilezza

Attualità

L'iniziativa è stata proposta e realizzata dal Rotary in collaborazione con il Comune e l'Isis Carducci

Inaugurate ieri pomeriggio le panchine della gentilezza. L’iniziativa è stata proposta e realizzata dal Rotary Club Comiso in collaborazione col Comune e l’Isis “Carducci” di Comiso. Le panchine si trovano in viale della Resistenza a pochi passi dalla sede della sezione “Liceo Artistico” della scuola comisana i cui alunni le hanno dipinto col colore viola. Al tradizionale taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino, il presidente del Rotary Club Comiso Francesco Lauria, la dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, alcuni soci rotariani, studenti e docenti del liceo artistico.

“La diffusione della cultura della gentilezza rientra in uno dei progetti che quest’anno sono stati promossi dal Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta – ha dichiarato il presidente Lauria -. La panchina viola della gentilezza oltre ad essere un bell’oggetto di arredo urbano, serve a ricordare a tutti i cittadini l’importanza di essere gentili. La gentilezza è un atteggiamento che implica ascolto, rispetto, comprensione e fiducia verso l’altro, nulla a che vedere con forme superficiali di cortesia o formalità, anche se queste sono comunque importanti. Essere gentili è un atteggiamento profondo che comprende generosità, umiltà e disponibilità verso gli altri. La scelta del viola come colore identificativo della gentilezza non è stata casuale, in quanto deriva dall’unione del rosso che simboleggia la concretezza e del blu che simboleggia la profondità, due elementi che caratterizzano la gentilezza. Grazie al lavoro di recupero portato avanti dai ragazzi, queste panchine, con un po’ di vernice e tanta creatività diventano un simbolo di gentilezza per tutta la cittadinanza. Infine, voglio ringraziare il sindaco Maria Rita Schembari che ha accettato di buon grado la nostra proposta di creare le panchine della gentilezza a Comiso e la Dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, gli insegnanti, in particolar modo la professoressa Natascia Lo Nigro, Biagio Catalano, Nunziatina Giusy La Raffa e l’assistente tecnico Giampiero Romano per la loro disponibilità e il loro impegno nel recupero delle panchine e naturalmente gli studenti che hanno lavorato attivamente al progetto”.