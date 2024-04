Comiso, inaugurato il “parco del sorriso”

Attualità

L'area giochi inclusiva sorge in via dei Larici ed è animata dall'associazione "Teniamoci per mano onlus"

Inaugurato il “parco del sorriso”, un parco giochi Inclusivo presso l’area verde di via dei Larici a Comiso. Spazio animato dai volontari dell’associazione “Teniamoci per mano onlus – Distretto di Comiso” ed è sorto dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale allo scopo di destinare quest’area alla fruizione da parte di tutti i bambini e ragazzi .

Il parco è stato realizzato con fondi dell’assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e del Comune di Comiso per un importo complessivo di euro 43.595,78, di cui euro 36.0045,78 contributi regionali, ed euro 7.555 somme comunali.

“Gli spazi inclusivi sono una delle più belle conquiste di una comunità civile – ha dichiarato il primo cittadino Maria Rita Schembari, intervenuta al tradizionale taglio del nastro (nella foto) insieme all’assessore alla Pubblica istruzione e Pari opportunità Giusi Cubisino e al vicesindaco Giuseppe Alfano -. Come sindaco, sin dall’inizio del mio primo mandato ho sempre messo in primo piano tutto ciò che concerne il mondo dei bambini e dei ragazzi, compresi anche gli spazi ludico/ricreativi che sono fondamentali per la socializzazione, l’inclusione, la crescita individuale e di gruppo. Ringrazio l’assessore Cubisino per aver dato continuità a questa idea, l’associazione Teniamoci per mano onlus e tutti gli artefici di questo ulteriore dono alla città”.

“Il Parco del Sorriso” attiguo alla scuola primaria Senia dell’I.C. Luigi Pirandello di Comiso è fruibile sempre da tutti gli alunni, ringrazio per questo la dirigente scolastica professoressa Francesca Lauria per la sua costante collaborazione e sensibilità. Il parco del sorriso non è solo un parco inclusivo con un’area giochi realizzata per tutti – ha osservato l’assessore Cubisino -, ma sarà soprattutto uno spazio dove fare dei progetti che consentiranno a tutti i bambini di poter svolgere delle attività all’aperto in condivisione.Si tratta di progetti sensoriali, dove saranno potenziati l’udito, l’olfatto, il gusto, ma anche progetti lettura o progetti creativi in genere, tutte attività che sono alla base dell’apprendimento di ogni bambino e ancora di più dei bambini speciali. I benefici del parco saranno veramente tanti. Tutto questo grazie all’Associazione Teniamoci per Mano di Comiso e soprattutto grazie alla tenacia e alla costanza della sua responsabile di distretto Francesca Alessandrello”