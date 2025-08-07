Comiso, incidente stradale mortale all’uscita della città

Cronaca

Uno scooterista extracomunitario è stato trovato a terra senza vita nei pressi di un distributore di carburante. Indagini in corso

Tragico incidente stradale “autonomo” sulla Sp 4. Uno scooterista extracomunitario è stato trovato a terra accanto al suo scooter (nella foto Assenza) sulla strada che porta da Comiso a Pedalino. Il sinistro nei pressi di un distributore di carburante. Sul posto prontamente un 118 medicalizzato che ne ha constatato il decesso e la polizia locale di Comiso per i rilievi di legge di rito. Indagini in corso per cercare di capire la dinamica dell’episodio. Il cadavere dello sfortunato scooterista si trova presso l’obitorio dell’ospedale Guzzardi di Vittoria in attesa delle disposizioni del magistrato competente.

