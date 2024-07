Comiso, incidente sul lavoro: trauma cranico e fratture multiple

Cronaca

L'operaio è ricoverato al Guzzardi di Vittoria. I responsabili della Mondial Granit: "E' stato subito soccorso"

Sarà dimesso dall’ospedale oggi o domani l’operaio manutentore di 56 anni, comisano, rimasto ferito mercoledì mentre lavorava alla “Mondial Granit” sulla Comiso-Chiaramonte Gulfi. L’uomo ha riportato trauma cranico e fratture multiple alle costole ed al volto. Subito dopo l’incidente sul posto è arrivato il medico del lavoro dell’azienda che stava effettuando le visita mediche di routine e l’ambulanza del 118 allertata dai dirigenti dell’impresa. L’operaio è ricoverato al “Guzzardi” di Vittoria.