Comiso, inizia al Verga il laboratorio “Lasciamo il Segno” proposto dal Rotary club

Ha avuto inizio il laboratorio teorico-esperienziale “LasciAMO il Segno”, proposto dal Rotary Club di Comiso all’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso, diretto dalla dirigente scolastica professoressa Maria Cafiso. L’attività formativa – come ha descritto nel suo saluto il presidente Rotary, dott. Gaudenzio Giummarra – si propone di fornire informazioni specifiche sul gesto grafico, sia relativamente agli aspetti grafo-motori e, quindi alla fisiologia del gesto, che al suo aspetto simbolico ed espressivo – personalità e comunicazione – al fine di fornire indicazioni necessarie alla prevenzione, all’individuazione e gestione dei disordini/disturbi della scrittura.

Il percorso laboratoriale teorico-pratico, condotto dall’esperta Francesca Mattei – sarà così articolato: tre incontri formativo-esperienziali della durata di 3 ore ciascuno, rivolti ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria ovvero quelle figure professionali cui uno dei ruoli e funzioni precipue è quella di attivare, strutturare e consentire l’automatizzazione del processo di apprendimento del gesto grafico; due incontri pratici di 2 ore ciascuno rivolti ai bambini, rispettivamente dell’infanzia e della primaria, in cui i docenti avranno la possibilità di mettere in pratica, sotto la diretta supervisione del formatore, il progetto didattico realizzato durante le ore del laboratorio teorico-esperienziale.