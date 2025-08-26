Comiso, inizia la festa di Maria Santissima delle Grazie

Società

I primi appuntamenti a partire da sabato pomeriggio

Sarà il suono festoso delle campane, sabato pomeriggio, ad annunciare l’apertura dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie a Comiso. Un momento molto atteso da tutta la comunità dei fedeli. L’appuntamento alle 18. Subito dopo, alle 18,30, la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Alle 19,30, poi, la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Bruno Battaglia, parroco del santuario Santa Madre di Dio della Salute in Vittoria. Alle 20,45, in onore della Beata Vergine Maria, ci sarà il concerto “La via della speranza” a cura del coro ed ensemble di fiati “Cantus novo”, diretto dal maestro Giovanni Giaquinta.