Comiso, inizia la nuova stagione del teatro Naselli

Spettacoli

Il primo appuntamento è il 16 novembre con "Il ratto delle sabine" che vedrà come interprete principale e regista Pippo Pattavina

“Lasciati sorprendere, vieni a Teatro”. E’ questo l’invito del Teatro Naselli di Comiso per la stagione teatrale 2024-2025. Il teatro, luogo d’incontro, svago e riflessione, apre le porte alla nuova stagione: sette spettacoli che spaziano dal classico al contemporaneo, e che da novembre a maggio divertiranno e coinvolgeranno affezionati abbonati e nuovi spettatori curiosi. La programmazione è a cura dall’associazione culturale “La Girandola”, sempre impegnata a sostenere la cultura e a stimolare la scena artistica della provincia. “La nuova stagione rappresenta una splendida opportunità per il pubblico di avvicinarsi al teatro con lo sguardo e la mente aperti alla meraviglia – commenta Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola – per vivere storie vere e personaggi inventati attraverso un filtro emotivo che solo il palcoscenico e lo spettacolo del vivo possono regalare. Speriamo che possa davvero sorprendere e appassionare il nostro pubblico anche quest’anno”. I

l nuovo cartellone si aprirà sabato 16 novembre alle ore 21.00 con “Il ratto delle sabine” di Franz Vön Schönthan con Pippo Pattavina che ne curerà anche la regia. Ambientata nel secondo dopoguerra, questa esilarante commedia racconta le vicende di Nicolino Trombone, capo comico disordinato e maldestro, e della sua sgangherata compagnia teatrale. Oltre al citato Pattavina saranno sul palco Raffaella Bella, Francesca Ferro, Giampaolo Romania, Mariarita Sgarlato, Riccardo Maria Tarci, Aldo Toscano. Sabato 30 novembre alle ore 21.00 si proseguirà con “Diceria dell’untore” di Gesualdo Bufalino nell’adattamento teatrale di Giuseppe Ferlito e la regia di Giampaolo Romania. Grande curiosità e attesa per la messa in scena del libro, vincitore del Premio Campiello, che ha fatto conoscere al mondo il genio dello scrittore comisano. Domenica 5 gennaio alle ore 19.00 sarà la volta de “La signora omicidi” di William Arthur Rose, adattamento di Mario Scaletta, regia di Guglielmo Ferro. Commedia nera che porta in scena gli esilaranti equivoci che si innescano tra i malviventi e un’arzilla affittacamere. Tra i protagonisti sul palco ci saranno Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini. Sabato 18 gennaio alle ore 21.00 verrà rappresentato “Pinuccio”, di e con Aldo Rapè. Vincitore del Premio Tragos 2017, “Pinuccio” è un monologo emozionante che racconta la storia di un bambino siciliano cresciuto nelle miniere di zolfo. Venerdì 7 marzo alle ore 21.00 andrà in scena una delle commedie più amate del teatro italiano, “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta. Toti Mancuso e Tonino La Mantia saranno Felice Sciosciammocca e l’amico Pasquale, protagonisti di una storia di travestimenti e inganni, in cui la miseria e la nobiltà si intrecciano in una danza di equivoci e risate. Lunedì 7 aprile, alle ore 21.00, Ninni Bruschetta sarà il protagonista insieme a Claudio Gregori del celebre duo Lillo & Greg di “A Mirror – Uno spettacolo falso e non autorizzato” di Sam Holcroft con la regia di Gianluca Nicoletti. Una riflessione sul rapporto tra politica e arte, tra censura e libertà di espressione, che coinvolge il pubblico in un elettrizzante gioco di ruoli. La stagione del Naselli si concluderà venerdì 9 maggio alle ore 21.00 con “Algoritmo”, di Raffaello Tullo e Andrea Delfino, regia di Gioele Dix. Lo spettacolo esplora il rapporto tra uomo e macchina in una miscela di umorismo, musica, poesia e riflessione sulla solitudine e il progresso. Per consentire con facilità di assistere agli spettacoli in programma, il Teatro Naselli offre su prenotazione due servizi molto apprezzati: animazione per bambini dai 4 anni in su dalle ore 20.30 fino alla fine dello spettacolo, e taxi-navetta abitazione/teatro e ritorno.

La campagna abbonamenti alla nuova stagione del Teatro Naselli è già aperta e si chiuderà il 9 novembre.