Comiso, iniziano i festeggiamenti in onore del patrono San Biagio

Le celebrazioni esterne sono in programma domenica 13 luglio

“Con grande gioia la nostra città di Comiso si appresta a vivere la festa del santo patrono San Biagio. Per ogni comisano, e non solo, è un momento particolare dove fede, tradizione e folklore si intrecciano, ma sicuramente ognuno è chiamato a dare principalmente la propria testimonianza cristiana. Quest’anno più che mai, visto la situazione che tutti conosciamo, siamo chiamati a volgere il nostro sguardo sul mondo per far sì che partendo da ognuno di noi ci sia più comunione fraterna che sfoci nella pace tra i popoli”.