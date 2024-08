Comiso, iniziano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

Ragusa

Alle 18 di oggi il suono delle campane darà il via alle celebrazioni

Sarà il suono festoso delle campane, oggi pomeriggio, ad annunciare l’apertura dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie a Comiso. Un momento molto atteso da tutta la comunità dei fedeli. L’appuntamento alle 18. Subito dopo, alle 18,30, la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Alle 19,30, poi, la celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa. Domani, 25 agosto, alle 9,30, la celebrazione presieduta dal parroco, don Fabio Stracquadaini.