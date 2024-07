Comiso, iniziati i lavori di rifacimento delle cucine comunali

Attualità

Forniscono fino a 1400 pasti per la refezione scolastica. Intervento per un importo di 250mila euro

“Per un importo di circa 250mila euro, grazie ad un contributo straordinario per spese di investimento pervenuto lo scorso anno alla fine di agosto dalla Regione, sono iniziati i lavori di totale rifacimento delle cucine comunali che, annualmente, forniscono fino a 1400 pasti per la refezione scolastica – spiega Maria Rita Schembari-. Vista la tempistica del finanziamento, lo scorso anno abbiamo provveduto semplicemente a mettere in sicurezza i locali a tutela delle operatrici, sebbene le famiglie siano andate incontro a disagi. Fortunatamente, la quasi totalità delle famiglie fruitrici del servizio di refezione, ha capito. Quest’anno – ancora il primo cittadino – come del resto promesso nel 2023, ci siamo attivati subito dopo la chiusura delle scuole. I lavori prevedono il rifacimento di tutta la conduttura idrica, l’impianto elettrico e di erogazione del gas, il totale rifacimento della piastrellatura, la tinteggiatura di tutte le pareti ammalorate dalla condensa, nuove celle frigo, e l’allocazione delle nuove attrezzature e dei nuovi elettrodomestici già aquistati grazie al medesimo finanziamento. Abbiamo fatto una scelta di campo lo scorso anno e ora stiamo mantenendo una promessa che apporterà benefici non solo ai bambini che usufruiranno della refezione quest’anno, ma alle future generazioni poichè abbiamo progettato delle cucine all’avanguardia, mentre il concorso appena espletato garantirà l’ingresso di due nuove unità tra i cuochi, che vanno a compensare chi per tanti anni ha operato ed ora gode della meritata pensione”.