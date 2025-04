Comiso, la Compagnia del Pero premiata ad Alcamo dalla giuria popolare

Attualità

Il sindaco Schembari: "Un'altra eccellenza del nostro territorio che merita di essere valorizzata"

Un’altra eccellenza comisana nel campo dell’arte teatrale, “la compagnia del Pero”, vince il primo premio della giuria popolare ad Alcamo come migliore tra le compagnie siciliane, calabresi e pugliesi. A darne notizia il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Tra le tante eccellenze locali che portano alto il nome della città di Comiso ed alle quali ho avuto il piacere di fare encomi pubblici, non poteva mancare anche l’ambito artistico teatrale – commenta il primo cittadino di Comiso -. In terra trapanese, ad Alcamo, è infatti stato conferito l’ambitissimo primo premio alla “Compagnia del Pero” che si è distinta tra le compagnie selezionate in Sicilia, Calabria e Puglia. Gli attori e il regista, hanno portato in scena la commedia “Fiat voluntas Dei”, scritta da Giuseppe Macrì, drammaturgo catanese che visse nella seconda metà dell’ 800. A nome dunque dell’amministrazione e della città di Comiso – conclude la Schembari – va un grande plauso alla compagnia che da lustro non solo a livello locale, ma anche all’intera provincia di Ragusa”.

