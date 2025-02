Attualità

Domani sera l'appuntamento nei locali della parrocchia Santi Apostoli

Domani, venerdì 7 febbraio, nei locali della parrocchia Santi Apostoli di Comiso, la Diocesi di Ragusa celebra il Sinodo dei Giovani. Alle 20,30, grazie al supporto del Servizio di pastorale giovanile, i giovani provenienti dalle parrocchie e dai movimenti di tutta la Diocesi si riuniranno insieme al vescovo monsignor Giuseppe La Placa per una delle tappe più significative del cammino sinodale. Dopo l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, si apriranno dei tavoli tematici nei quali i giovani saranno chiamati a mettere in campo delle proposte concrete per condividere sogni, sfide e speranze, per costruire insieme il futuro della nostra Chiesa.