Comiso, la donna morta in stato di mummificazione si trovava sul letto della propria camera

Cronaca

I particolari dell'incredibile vicenda di via Righi. I poliziotti sono entrati nell'appartamento per appurare la presenza di ladri e hanno invece fatto la macabra scoperta

La donna, morta e in uno stato di mummificazione, si trovava sul letto della sua camera. Questa l’inaspettata macabra scoperta fatta dai poliziotti nelle prime ore del pomeriggio di oggi dagli agenti del locale Commissariato di polizia in un appartamento di un palazzo di via Righi, in pieno abitato comisano. La donna viveva con il figlio di 57 anni, un infermiere in servizio presso il presidio sanitario cittadino. Si chiamava Maria Melilli (nella foto), era nata nel 1929. A chiamare le forze dell’ordine era stato qualcuno dei condomini che, secondo alcune indiscrezioni trapelate, avrebbe sentito l’infermiere gridare sul pianerottolo temendo che qualche ladro si fosse introdotto nell’appartamento.