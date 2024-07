Comiso, la Festa degli Artisti non tradisce le attese

Spettacoli

Vince Emanuele Lo Nardo, a Gabriel Frisa il premio della critica

La Festa degli Artisti non tradisce le attese. Anche l’edizione 2024 ha ricalcato appieno le aspettative del patron Maurizio Di Mauro che promuove questo straordinario appuntamento con lo spirito non tanto di esaltare la sana competizione quanto con la consapevolezza di favorire occasioni di incontro che possono determinare la crescita dell’intero movimento. E’ stata la villa comunale di Comiso, quest’anno, a fare da cornice all’appuntamento che, come al solito, ha visto la giuria faticare non poco nel tentativo di arrivare a scegliere quanti fossero più degni di ottenere i riconoscimenti previsti. Alla fine, Emanuele Lo Nardo è risultato il vincitore assoluto oltre ad essersi imposto nella categoria Senior. Il premio della critica, invece, è andato a Gabriel Frisa (nella foto).