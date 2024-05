Comiso, la festa dell’Addolorata ripropone la tradizionale Via Matris

Società

L'appuntamento è in programma per domani sera. Ieri il Settenario è stato animato dal coro dell'istituto comprensivo Pirandello

I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata stanno per entrare nel vivo a Comiso. Ieri sera, dopo la celebrazione eucaristica con la partecipazione degli alunni delle quinte classi delle scuole primarie De Amicis, Monserrato e Senia, il Settenario è stato animato dagli stessi alunni e cantato dal coro (nella foto) dell’istituto comprensivo Luigi Pirandello diretto dal maestro Claudio Digiacomo. Un momento salutato con grande interesse dai devoti e dai fedeli presenti. E’ stata, intanto, inaugurata nei giorni scorsi la mostra “Echi di devozione”, il culto di Maria Addolorata attraverso fotografie storiche e oggetti di pietà a cura del fotografo Salvatore Cacciaguerra. La mostra resterà aperta sino al 19 maggio, nella sede della ProLoco di Comiso, ingresso da via Mons. Rimmaudo 4, con orari dalle 17,30 alle 21. Intanto, oggi le celebrazioni proseguono con la santa messa delle 19 e il Settenario che sarà animato dal gruppo Agesci Comiso 1.