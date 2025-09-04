Comiso, la festa di Maria Ss. delle Grazie con il cabaret di Toti & Totino

Società

I due cabarettisti palermitani saranno sabato sera protagonisti di un momento di relax e spensieratezza

Un momento di relax e spensieratezza. Un momento legato all’ironia e allo stare bene assieme. E’ quello programmato per sabato sera nel contesto dei festeggiamenti, tuttora in fase di svolgimento, di Maria Santissima delle Grazie a Comiso. Alle 21, infatti, si terrà lo spettacolo di cabaret con la presenza di Toti & Totino (nella foto), due comici siciliani che non hanno bisogno di presentazioni, e di Loredana Scalia, monologhista catanese, reduce da grandi successi nell’ultimo anno. In contemporanea la sagra della salsiccia e della ricotta. Sabato, poi, alle 18,30 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. La solenne celebrazione eucaristica, invece, sarà presieduta da don Francesco Ottone, nuovo parroco della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe in Giarratana. Domani, invece, alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Ettore Todaro, parroco del Sacro Cuore di Gesù a Vittoria.