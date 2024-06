Comiso, la festa di Sant’Antonio di Padova entra nel vivo con il triduo

Società

Le celebrazioni hanno preso il via già da sabato scorso

Sono iniziati sabato scorso, 1° giugno, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. E ha preso il via anche la tradizionale tredicina che anticipa il momento clou delle celebrazioni. Celebrazioni che, anche quest’anno, si caratterizzeranno per la processione con il simulacro lungo le vie della cittadina casmenea. Tra i primi significativi momenti la decima raccolta parrocchiale a cura del gruppo Caritas parrocchiale per mettere da parte generi di prima necessità da destinare ai poveri. Le celebrazioni si sono caratterizzate secondo il programma e oggi entreranno nel vivo con il triduo in preparazione alla festa del santo.