Comiso, la festa di Sant’Antonio di Padova sta per entrare nel vivo

Da lunedì comincia il triduo

La festa di Sant’Antonio di Padova, a Comiso, sta per entrare nel vivo. Già a cominciare dalla solennità di Pentecoste che si celebra domani, domenica 8 giugno. Alle 8,30 ci sarà la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 9 la celebrazione eucaristica e alle 10 la sfilata del carretto siciliano per le vie del quartiere che sarà caratterizzata dalla raccolta dei doni che saranno messi all’asta per la tradizionale “cena” in onore a Sant’Antonio. Alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la santa messa sarà presieduta da don Giuseppe Cascone. Alle 20 la benedizione dei doni della “cena” di Sant’Antonio e l’inizio della vendita all’asta. Nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno ci sarà, poi, il triduo di preparazione alla festa del santo.