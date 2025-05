Comiso, l’Addolorata e l’incontro sul beato Carlo Acutis

Società

L'appuntamento ha visto per protagonista la dottoressa in comunicazione sociale istituzionale della Chiesa Cecilia Galatolo

E’ iniziato come meglio non si poteva sperare il periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Comiso. L’incontro (nella foto) promosso dall’Azione cattolica parrocchiale e dai convegni di cultura Maria Cristina per conoscere meglio la vita del beato Carlo Acutis è stato seguito con grande interesse dalla comunità dei fedeli, presente il parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini, in occasione dell’appuntamento ospitato nella basilica di Santa Maria delle Stelle, chiesa Madre di Comiso. Cecilia Galatolo, dottoressa in comunicazione sociale istituzionale della Chiesa, ha spiegato con un linguaggio semplice, diretto, ma pieno di contenuti e di esperienze personali, la figura del giovane beato Carlo. Ha fatto conoscere più da vicino a tutti i presenti questo ragazzo che, pur non facendo nulla di particolare, così come tanti altri ragazzi, ha però insegnato a chi gli stava vicino, e a chi man mano lo ha conosciuto, che ciò che conta non è l’io ma Dio.