Comiso, ladri di nuovo in azione nel centro storico

Cronaca

Preso di mira un altro pubblico esercizio lungo il corso Vittorio Emanuele

Non c’è pace per il centro storico di Comiso. Un altro negozio preso di mira in corso Vittorio Emanuele. Dopo la dolceria, stavolta è toccato a Elcafè, non distante dalla chiesa di San Giuseppe (nella foto). La vetrata è stata rotta dai soliti ignoti che, poi, hanno forzato la porta d’ingresso. I malviventi non sono stati fermati neppure dal fatto che l’esercizio si trovi in una delle arterie viarie principali, frequentata anche nelle ore notturne dalle auto di passaggio. I cittadini sono sempre più preoccupati da questi avvenimenti e chiedono che siano rafforzati i controlli sul territorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA