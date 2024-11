Comiso, lavori di pulizia e scerbatura del fiume Ippari

Attualità

L'assessore Alfano: "Necessario mettersi al riparo da eventuali bombe d'acqua"

Lavori di pulizia e scerbatura del fiume Ippari. “Interventi dove il principale obiettivo è la messa in sicurezza”. Lo dice l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Alfano.

“Abbiamo fatto una dettagliata programmazione di tutti gli interventi da effettuare sul territorio comunale, quali pulizia e scerbatura di strade, quartieri e contrade – spiega Alfano -. Tra quelli più massicci, oltre alle scerbature presso il cimitero, c’è la scerbatura e la pulizia radicale del greto del fiume Ippari. Purtroppo, i fatti e gli eventi dello scorso febbraio ci hanno insegnato che è necessario intervenire quanto prima poiché le condizioni climatiche ormai cambiano radicalmente in tempi brevi, e pertanto, non prevedibili. Voglio precisare – ancora l’assessore – che tali interventi nel greto non competerebbero al Comune di Comiso, tuttavia non possiamo tergiversare o perdere tempo davanti a probabili bombe d’acqua che ormai arrivano in qualunque momento, mettendo a repentaglio i cittadini”.

