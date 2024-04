Comiso, l’avvelenamento dei cani a Pedalino al centro di un intervento dell’opposizione

Attualità

Gaglio e Scollo: "Chi si macchia di questi atti deve essere perseguito e costretto a rispondere alla giustizia"

Da mesi a Pedalino era stato segnalato un branco potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei cani padronali portati a passeggio e per i cittadini che potevano imbattersi nei randagi transitando nelle vicinanze dell’area in cui gli esemplari erano stanziali.

La situazione era nota ed il mancato intervento, a seguito delle segnalazioni, aveva portato il segretario del Partito Democratico di Comiso, Gaetano Scollo, a presentare persino una interrogazione consiliare per avere chiarimenti su come l’Amministrazione Comunale volesse intervenire e con quale tempistica.

Venerdì scorso qualcuno pare abbia deciso di “risolvere” il problema con il più efferato degli atti barbarici e incivili, l’avvelenamento dei randagi. Quattro cani sono morti e uno è in cura, nella speranza si possa salvare.