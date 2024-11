Comiso, le iniziative del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Attualità

Da domani il progetto che sarà avviato nelle scuole primarie e secondarie della cittadina casmenea e di Pedalino

Gli articoli della Convenzione Onu del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Conoscerli, capirli, difenderli. È il progetto che verrà avviato dal 20 novembre nelle scuole primarie e secondarie di Comiso e Pedalino, a cura del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’avvocato Karis Pace (nella foto con il sindaco Maria Rita Schembari).

“Con il progetto “Gli articoli della Convenzione Onu del 1989 sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Conoscerli, capirli, difenderli”, – spiega il garante – ci si rivolge a tutti i “fanciulli” delle classi primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso e della Fraz. di Pedalino al fine di renderli consapevoli e financo esperti conoscitori dei diritti di cui loro stessi sono titolari. Tali diritti sono enunciati e sanciti nei primi 42 articoli della Convenzione Onu. Ai ragazzi – ancora l’avvocato Karis Pace – verrà affidato il compito di divenire autori delle illustrazioni di ciascuno di questi 42 articoli; le illustrazioni in discorso, a progetto ultimato, convoglieranno in un opuscolo dedicato alla Convenzione Onu del 1989 da diffondere anzitutto sul territorio comunale. La mole di articoli da illustrare ha reso necessaria la suddivisione del progetto in 3 parti da attuarsi in 3 anni. Il primo anno (A.S. 2024/25) sarà dedicato ai primi 15 articoli (5 da illustrare entro il 17 dicembre 2024; 5 entro il 17 marzo 2025; 5 entro il 19 maggio 2025); il secondo anno (A.S. 2025/26) sarà dedicato agli articoli compresi tra il 16 e il 30; il terzo (A.S. 2026/27) agli articoli compresi tra il 31 e il 42 (per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 si provvederà a suddividere il lavoro in tre parti per anno e le date di consegna degli elaborati verranno definite successivamente)”.