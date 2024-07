Comiso, le problematiche dell’ospedale al centro di un incontro tra il Pd e i vertici dell’Asp

Attualità

Sottoposti all'attenzione dell'azienda i punti critici e dolenti del nosocomio casmeneo

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti alcune problematiche emerse nelle ultime settimane presso l’ospedale di Comiso, in particolare le lunghissime code agli sportelli Cup e ticket, oggi pomeriggio una delegazione del Pd di Comiso accompagnata dall’on. Nello Dipasquale è stata ricevuta dal dott. Giuseppe Drago e dal dott. Raffaele Elia, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario dell’Asp 7 di Ragusa. La delegazione, composta dal segretario cittadino Gaetano Scollo, dal capogruppo consiliare Gigi Bellassai e dai dirigenti Giusy Brullo e Mimmo Passaretti, ha sottoposto all’azienda i punti critici e dolenti dell’ospedale comisano. I vertici dell’Asp 7 hanno assicurato che per quanto concerne lo sportello ticket, come già fatto a Vittoria, daranno indicazioni secondo le quali gli utenti esenti dal pagamento si potranno recare direttamente nei reparti – ambulatori senza necessariamente timbrare le ricette, alleggerendo così le richieste allo sportello e agevolando l’assistito. Per quanto riguarda le prenotazioni delle visite è stato chiarito che le prenotazioni devo essere fatte al Cup soltanto per i primi accessi mentre per quanto riguarda le visite di controllo non è necessario.

“Da ultimo – sottolineano dal Pd – abbiamo chiesto notizie sul defibrillatore alla guardia medica di Pedalino, strumento importantissimo se si considera che la guardia medica si trova vicino alla piazza e che siamo già in piena stagione estiva e siamo di fronte a un incremento cospicuo di presenze. Il dott. Drago ha garantito la presenza e la funzionalità del defibrillatore”.