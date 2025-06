Comiso, l’istituto comprensivo Verga in evidenza ai Giochi matematici Pristem

Società

Sono quelli promossi dall'Università Bocconi di Milano

L’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso annuncia un importante successo ottenuto dai propri studenti ai prestigiosi Giochi matematici Pristem – Università Bocconi di Milano, una competizione riconosciuta a livello nazionale che coinvolge migliaia di partecipanti. Tra oltre 1.500 concorrenti provenienti da tutta Italia, Filippo Barone si è classificato 54° nella finale nazionale, distinguendosi per capacità logiche, ragionamento matematico e problem solving. Un risultato che conferma l’eccellenza formativa e la qualità del percorso scolastico offerto dall’istituto. Oltre a Barone, anche gli altri finalisti Claudia Spataro, Giorgio Assenza e Andrea Ferrera hanno dimostrato un livello di preparazione notevole, raggiungendo piazzamenti di rilievo e contribuendo a portare prestigio alla scuola e alla comunità di Comiso.