Comiso, Liuzzo interviene sull’elezione di Schembari: “Buon lavoro e spero che non abbandoni la nostra città”

Ancora reazioni dopo l'esito del voto a palazzo di viale del Fante

“Il risultato della Schembari è stato importante, come del resto ampiamente previsto. Rammarico? Gelosia? Ma quando mai. Sono stato un suo competitor ma, evidentemente, meglio di me è riuscita a convincere i cittadini. Amen. L’acredine e le questioni personali non fanno bene a chi le serba e alla politica in generale”.

Così il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo (nella foto da sinistra Scollo e Liuzzo), a commento dell’esito delle elezioni provinciali di secondo livello. “Politicamente – prosegue Liuzzo – sono preoccupato per il centrosinistra, umanamente posso soltanto augurare alla Schembari buon lavoro e farle le congratulazioni. Il risultato del centrosinistra continua ad essere negativo, come del resto avviene in tutta Italia da qualche anno. Quindi non è un problema circoscritto alla nostra provincia. Ammatuna era un candidato credibile e autorevole. Ma dobbiamo pure considerare che il centrodestra è andato diviso. Nonostante ciò, ha vinto. C’è molto da riflettere, dunque, a partire dalla politica nazionale. Il centrosinistra non ha capito che continuando con questo modo di fare, spesso massimalista, sarà destinato ancora per lungo tempo all’opposizione. Anche per questo, coerentemente con quello che ho sempre sostenuto, sono rimasto dove mi hanno lasciato gli elettori alle politiche del 2022. Lasciatemi fare, poi, gli auguri a Gaetano Scollo, mio compagno di banco in aula. Ha conseguito un risultato strepitoso e meritato. La mia speranza? Che la sindaca non abbandoni Comiso e che possa svolgere bene il lavoro per cui è stata votata. E, naturalmente, auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti”.

