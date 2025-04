Comiso, Liuzzo (Pld): “Saranno messi a gara i termpovalorizzatori, finalmente una svolta”

Attualità

L'esponente regionale del Partito liberaldemocratico: "Finalmente una svolta decisa dal governo siciliano in questo delicato ambito"

“La notizia secondo cui il governatore Schifani metterà a gara i termovalorizzatori per fare in modo che gli stessi possano essere realizzati è senz’altro positiva, ci permetterà di compiere un passo in avanti verso un vero e proprio cambiamento in positivo della Sicilia. Sarebbe il primo episodio degno di considerazione dopo tutta una serie di inerzie”. Parola di Salvo Liuzzo (nella foto), esponente regionale del Partito Liberaldemocratico, consigliere comunale a Comiso, che saluta con favore questa svolta del governo isolano.