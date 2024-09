Comiso, Liuzzo: “Sessanta famiglie non potranno contare sulla refezione scolastica”

Attualità

Il consigliere comunale denuncia: "Sono quelle i cui bambini sono iscritti al tempo prolungato delle prime classi della Primaria"

Sono circa 60 i bambini che, iscritti al tempo prolungato delle prime classi delle scuole primarie di Comiso, dovranno rinunciare al servizio di refezione scolastica. Una comunicazione che ha già gettato molte famiglie nello sconforto. Alcune tra queste hanno chiesto ai dirigenti scolastici quali soluzioni alternative adottare e si starebbero attrezzando, dopo essersi informati, con alcuni ristoranti che hanno garantito un pasto a 7 euro al giorno. Sono però cifre che, comprensibilmente, andrebbero ad incidere in un certo modo sui bilanci familiari.