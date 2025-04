Comiso, l’on. Abbate riceve all’Ars di Palermo le classi quarte dell’istituto Carducci

Attualità

"Sempre un onore ospitare ragazzi assetati di conoscenza"

Le classi quarte dell’istituto di istruzione superiore Carducci di Comiso sono state questa mattina ospiti a Palazzo dei Normanni. L’onorevole Ignazio Abbate ha accolto gli studenti alla scoperta del più antico parlamento al mondo, facendo loro visitare la sede della I commissione Affari Istituzionali e spiegando loro l’importanza di questa commissione nella vita amministrativa della Regione. Accompagnati dai loro docenti, i ragazzi del Carducci hanno quindi visitato le varie stanze di Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina e naturalmente l’aula che ospita l’Assemblea regionale. Qua si sono soffermati ad ascoltare i meccanismi della vita politica ed amministrativa della Regione mostrandosi estremamente interessati all’argomento ed affascinati dalla magnificenza del luogo.