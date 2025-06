Comiso, l’orchestra del liceo musicale Carducci alla festa di Sant’Antonio Padova

Società

L'esibizione di ieri sera è stata molto apprezzata dalla comunità

Proseguono i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. Anche con le iniziative ricreative annesse. A cominciare, ieri sera, dal concerto dell’orchestra (nella foto) del liceo musicale Giosuè Carducci di Comiso che, guidato dalla dirigente scolastica Maria Giovanna Lauretta, ha riscosso grande successo. Sono stati interpretati una serie di brani celebri che il pubblico ha accolto con estremo favore. L’esibizione dell’orchestra jazz con i professori Salvo Giunta e Sergio Battaglia e dell’orchestra sinfonica, con direttore d’orchestra il prof. Orazio Sammartino, ha suscitato numerosi e convinti applausi. Una speciale iniziativa che è stata salutata in maniera positiva dall’intera comunità parrocchiale. La dirigente scolastica ha ringraziato il parroco, padre Enzo Barrano, “per averci dato la possibilità di tenere un concerto per la comunità parrocchiale”.