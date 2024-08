Comiso, maltrattamenti in famiglia: arrestato un tunisino

Cronaca

L'uomo non aveva avuto remore a minacciare di morte e ad aggredire la moglie dinanzi ai figli

La polizia di Stato, tenendo alta la guardia sui reati contro la persona, al fine di garantire la sicurezza delle vittime di violenza, nei giorni scorsi ha tratto in stato di arresto in flagranza di reato un tunisino del 1978, con precedenti, ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per aver opposto resistenza e usato violenza nei confronti dei poliziotti.

Nello specifico gli agenti della Volante sono intervenuti per lite in famiglia, in quanto una donna ha riferito di essere stata minacciata con tentativi di aggressione da parte del marito. La donna ha riferito di essere vittima di maltrattamenti in famiglia commessi in forma aggravata da parte dell’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa per fatti della stessa natura.

Il marito l’aveva insultata, aveva tentato di aggredirla con un ventilatore, nonché l’aveva minacciata di morte e spintonata sul balcone, desistendo dalle condotte violente solo per l’implorazione da parte del figlio minore presente alla scena. La donna, stanca di subire tutto quanto, si determinava a presentare querela contro il marito.

Gli agenti si sono accertati dell’incolumità dei figli minori che nel frattempo erano stati affidati dalla madre ad una vicina di casa, atteso che l’uomo era rientrato in casa in stato di agitazione, e proprio li è stato rintracciato ed alla vista dei poliziotti ha opposto resistenza spintonandoli ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto.