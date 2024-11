Comiso, mancato sostegno del tempo pieno e criticità nel servizio mensa scolastica: presentata interrogazione

Attualità

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale mette in evidenza tutta una serie di anomalie rispetto a cui sollecita risposte

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto), ha presentato una articolata interrogazione al sindaco e all’assessore alla Pubblica istruzione avente per oggetto il mancato sostegno del tempo pieno e alcune criticità nel servizio mensa scolastica.

“Vorremmo conoscere le ragioni – scrive Bellassai – della mancata attivazione del tempo pieno nelle classi prime delle scuole primarie del nostro territorio per le gravi difficoltà nel servizio mensa e la situazione di emergenza riguardante gli scodellatori, nonché le problematiche relative al personale di supporto alle attività scolastiche. Non ci sono dubbi sul fatto che il tempo prolungato a scuola, ovvero l’attivazione del tempo pieno, sia un elemento fondamentale per migliorare la qualità dell’istruzione e per rispondere alle esigenze delle famiglie. Il tempo pieno consente alle famiglie di organizzare meglio la propria giornata, permette di dedicare più tempo a attività extrascolastiche, come laboratori, sport, musica, arte e attività ricreative. Inoltre, con un orario prolungato, gli studenti hanno più tempo per approfondire le materie curricolari senza la pressione del tempo limitato. E, ancora, il tempo prolungato consente una gestione migliore delle differenze individuali tra gli studenti, permettendo, a chi ha bisogno di più tempo o di un approccio didattico differenziato, di ricevere il giusto supporto. Ma non solo. Offrendo una scuola che accompagna i bambini per tutta la giornata, si riduce il rischio di abbandono scolastico precoce. Per non parlare del fatto che il tempo prolungato favorisce la socializzazione tra gli studenti. Inoltre, le attività extracurriculari, come sport, arte, musica e altre, che vengono svolte nel pomeriggio durante il tempo prolungato, sono molto utili per il potenziamento delle abilità cognitive e fisiche dei bambini. In conclusione, il tempo prolungato non riguarda solo l’allungamento dell’orario scolastico, ma è una strategia educativa che permette di fornire un’offerta formativa più ampia e diversificata, che risponde meglio alle esigenze delle famiglie e favorisce lo sviluppo equilibrato dei bambini sotto tutti i punti di vista”.