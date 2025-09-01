Comiso, Maria Ss. delle Grazie e il buon cuore della comunità parrocchiale

Società

La raccolta dei doni per la cena gastronomica è stata caratterizzata da numeri importanti

La raccolta dei doni per la tradizionale cena gastronomica, con la partecipazione del corpo bandistico “Caravaglios” di Comiso, ha caratterizzato, ieri, la giornata domenicale dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Grazie a Comiso.

Come da tradizione, fedeli e devoti hanno donato beni alimentari di ogni tipo al comitato che, con la guida del parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, hanno provveduto a raccoglierli con gli appositi veicoli seguendo una tradizione radicata e, soprattutto, facendo affidamento sul buon cuore della popolazione parrocchiale.

Sabato sera, altro speciale momento di aggregazione con il concerto in onore della beata Vergine Maria a cura del coro ed ensemble di fiati “Cantus novo” diretto dal maestro Giovanni Giaquinta.

Ieri sera la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal sacerdote Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa.

Subito dopo, c’è stata la tradizionale cena gastronomica, con la vendita all’asta dei doni offerti dai fedeli.