Comiso, misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie ai danni di un tunisino

Cronaca

L'uomo di 49 anni è indagato per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate

E’ indagato per i reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate nei confronti della ex moglie, il quarantanovenne di nazionalità tunisina residente a Comiso, colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Al predetto è stato altresì imposto il divieto di dimora nel comune di residenza, ove risiede anche la ex moglie.

I fatti risalgono allo scorso anno, allorquando l’uomo aveva compiuto maltrattamenti nei confronti della donna, alla presenza del figlio minore, fino a cagionarle gravi lesioni oltre a violenze psicologiche che avevano costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.