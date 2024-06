Comiso, mons. Carlo Rocchetta alla festa di Sant’Antonio di Padova

Società

E' uno dei massimi esperti di pastorale familiare

Il triduo della festa di Sant’Antonio di Padova a Comiso sarà animato, sino a oggi, da monsignor Carlo Rocchetta (nella foto), uno dei massimi esperti di pastorale familiare, già docente di teologia sacramentaria alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Università Lateranense di Roma e alla Facoltà Teologica di Firenze. E’, inoltre, socio fondatore della Società italiana per la ricerca teologica (Sirt) e dell’Accademia internazionale di spiritualità matrimoniale (Intams) con sede a Bruxelles. Attualmente insegna allo Studio teologico di Assisi. Nel 2003 ha fondato a Perugia il centro familiare Casa della Tenerezza, che segue in particolare la formazione degli sposi, l’accompagnamento e la cura delle coppie in crisi e i loro figli, i coniugi soli e separati attraverso il carisma della Tenerezza come gioia di amare e sentirsi amati. Oggi mons. Rocchetta concluderà le celebrazioni del triduo con la celebrazione eucaristica in programma alle 19.