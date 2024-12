Comiso, muore un 26enne. Città in lutto

Attualità

I funerali di Gabriele Giannì in programma domani nella basilica dell'Annunziata

Muore un 26enne in città. E’ deceduto a causa di una malattia che si è protratta nel tempo sino alle estreme conseguenze. Comiso è in lutto per la scomparsa di Gabriele Giannì. I funerali sono in programma domani alle 12 nella chiesa dell’Annunziata. “Non possono esserci parole per rendere più sopportabile ad una famiglia, ad un fratello, ad un padre, ad una madre, il dolore più atroce che possa toccare ad un essere umano – dice il sindaco Maria Rita Schembari, facendosi interprete della commozione che ha interessato l’intera comunità – La fede ci sostiene e ci dà la certezza che il giovane Gabriele comprende già, nella luce di Dio, tutti i perché che in questo momento martellano la nostra mente. Le mie condoglianze, assieme all’intera amministrazione comunale, alle famiglie Giannì e Cassibba, ai tanti giovani amici di Gabriele, che si sentono giustamente spersi e tramortiti, e che lo accompagneranno domani, nella basilica di Maria Ss. Annunziata, per salutarlo ed onorarlo come merita”.

