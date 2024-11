Comiso, nasce nuova squadra di calcio. Gli auguri del Pd

Società

"Un progetto che rappresenta non solo un'opportunità per i giovani talenti locali, ma anche un importante passo avanti per la promozione dello sport e dei suoi valori"

“Da qualche settimana è nata una nuova società calcistica di prima categoria nella nostra città”. Lo dice il Pd cittadino di Comiso Pedalino. Che aggiunge: “Questo progetto rappresenta non solo un’opportunità per i giovani talenti locali di esprimere le loro capacità sportive, ma anche un importante passo avanti per la promozione dello sport e dei suoi valori. Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. La passione, l’impegno e la dedizione dimostrati sono un esempio per tutti noi. Siamo certi che questa nuova società saprà portare grandi soddisfazioni e successi, non solo sul campo, ma anche a livello sociale, occupandosi anche della crescita umana e sociale dei giovani atleti coinvolti e non solo”.

“Abbiamo appreso che all’inizio della stagione calcistica finalmente si è provveduto a sistemare l’illuminazione del campo di gioco – ancora il Pd – Tuttavia, auspichiamo che, in segno di riconoscenza verso questa nuova società, l’amministrazione comunale possa accelerare i lavori per la copertura della tribuna dello stadio. Questo intervento consentirebbe ai tifosi di sostenere al meglio la squadra e di creare un ambiente più accogliente e sicuro per i tifosi. Invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere con entusiasmo questa nuova realtà sportiva, partecipando alle partite e agli eventi da essa organizzati”.