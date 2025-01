Comiso, nel vivo la solennità della dedicazione della chiesa Madre

Società

Domenica la processione con il simulacro di San Biagio

Entra nel vivo la celebrazione della solennità della dedicazione della chiesa Madre e della commemorazione del terremoto del 1693. Un appuntamento tradizionale che, durante il periodo invernale, vede portato in processione il simulacro del patrono di Comiso, San Biagio. Ieri, in particolare, è stato dato il via al triduo che ha contemplato, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica a cui ha fatto seguito l’esposizione eucaristica fino a mezzogiorno. Poi, ancora l’esposizione eucaristica pomeridiana e, quindi, la celebrazione del Vespro a cui ha fatto seguito un’altra santa messa. Nella giornata odierna, invece, è prevista, alle 20, l’adorazione eucaristica comunitaria. Martedì scorso c’era stata, inoltre, la traslazione del simulacro del patrono San Biagio in chiesa Madre, un momento sempre molto seguito dai devoti e dai fedeli. Sabato, invece, è la giornata della solennità della dedicazione della parrocchia Santa Maria delle Stelle e del 332esimo anniversario del terremoto del 1693. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, a seguire l’esposizione eucaristica continuata.