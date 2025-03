Comiso, nuova visita pastorale del vescovo. Stavolta a Santa Maria delle Grazie

Società

Tutte le tappe del nuovo momento di confronto con la comunità

La comunità parrocchiale di Santa Maria delle Grazie di Comiso si appresta ad accogliere la Visita pastorale del Vescovo. Inizierà domani, domenica 16 marzo, questa nuova tappa del viaggio di monsignor Giuseppe La Placa tra le parrocchie della Diocesi.

Sarà accolto alle 10.45 dal parroco don Mauro Nicosia e subito dopo presiederà la celebrazioni eucaristica. La Visita pastorale proseguirà giovedì 20 con la visita alle persone malate (9.30), agli oleifici (11), alla moschea (12), alle attività commerciali (16.30) e, dopo la santa messa (19), ci sarà (alle 20) l’incontro con i Consigli Pastorale e per gli Affari economici. Il giorno successive il programma prevede la visita al plesso “Grazia” dell’istituto comprensivo “Verga” e all’istituto paritario “La Cultura”, all’azienda Sallemi Carburanti (alle 16), l’incontro con l’associazione “Teniamoci per mano” (17), e, dopo la celebrazione eucaristica (19), la Via Crucis cittadina per le vie della parrocchia (20). Giornata molto intensa anche sabato 22 con le visite alla cappella dell’Adorazione eucaristica “San Giusippuzzu” (9.30), alle aziende agricole (10), l’inaugurazione della sede scout (16), l’incontro con gli educatori e i ragazzi dell’Acr (17) e, dopo la celebrazioni eucaristica delle 19, l’assemblea parrocchiale e l’agape fraterna. Domenica 23 il congedo alle 19 con la celebrazione eucaristica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA