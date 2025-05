Comiso, pensa di aver vinto 1.000 euro. E invece erano 10.000

Attualità

Il concorso "Gratta & Vinci" e l'onestà dei titolari della tabaccheria

Uno scommettitore decisamente distratto crede di aver vinto mille euro al Gratta & Vinci, incarica i titolari della tabaccheria di avviare le procedure per l’incasso e se ne va, ma invece i soldi vinti erano molti di più: ber 10.000 euro. Sono stati i titolari della tabaccheria a controllare meglio il biglietto vincente e a rendersi conto della svista, avvisando il cliente, che, tornato indietro, ha visto moltiplicarsi la sua felicità, ringraziando come si deve i gestori del locale. E’ accaduto a Comiso. Il biglietto vincente è della serie “Tutto per tutto”, e ha consentito al fortunato scommettitore di vincere 10.000 euro a fronte di una spesa di 20 euro.

