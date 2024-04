Comiso, periferie abbandonate: è la denuncia di Sud chiama Nord

Attualità

Il coordinatore cittadino Giovanni Landro: "Situazione complessa di degrado"

“A seguito della segnalazione di diversi cittadini e vivendo il territorio, abbiamo potuto appurare l’assoluto degrado delle contrade, delle frazioni e delle periferie”. Lo dice il coordinatore cittadino di De Luca per Comiso – Sud chiama Nord, Giovanni Landro (nella foto con Cateno De Luca), che tra l’altro è anche vicecoordinatore provinciale, il quale evidenzia che “in tempi di annunci da parte dell’attuale amministrazione, di aumento della Tari di circa il 30%, non è chiaro come siano distribuite le somme versate dai contribuenti visto che al 15 aprile non sono stati ancora eseguiti gli interventi di scerbatura nelle strade di collegamento con le frazioni e contrade di Comiso, provvedimento indispensabile considerato che siamo vicini ai mesi estivi e quindi al rischio incendi. Opportuno sarebbe stilare un calendario di interventi”. “Invece – ancora Landro – vi è un totale abbandono delle citate zone e, inoltre, a causa della scarsa manutenzione, carenza di illuminazione oltre che di segnaletiche verticali ed orizzontali, mancanza di strisce pedonali e dissuasori di velocità, si registrano anche svariati incidenti stradali. Chiediamo che particolare attenzione sia prestata alla pulizia delle caditoie, al ripristino del manto stradale, dei muretti di contenimento e alla vigilanza sull’abbandono sconsiderato dei rifiuti. Sollecitiamo la calendarizzazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione da eseguire non solo nel centro cittadino e in qualche frazione, ma da estendere a tutte le contrade di Comiso. Ovviamente con calendari da rendere pubblici e facilmente fruibili dalla cittadinanza”.