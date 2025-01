Comiso, pietra d’inciampo nella Giornata della memoria

Attualità

E' stata la Fidapa a farne dono alla città. Oggi la cerimonia con il vescovo La Placa

La Pietra d’Inciampo nella giornata della Memoria. La Fidapa di Comiso ne fa dono alla città. “Per ricordare e per tramandare la memoria ai nostri giovani”: lo dice il sindaco Maria Rita Schembari.

“Una sentita cerimonia quella del 27 gennaio, giornata della Memoria, per la scopertura della Pietra d’inciampo allogata in via degli Studi e donata alla città dalla Fidapa di Comiso – spiega il sindaco di Comiso -. La scopertura della pietra ha visto la presenza delle autorità militari, di mons. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi di Ragusa, del presidente del Consiglio di Comiso, Manuela Pepi, della Presidente della Fidapa, Anna Dibennardo, e di tutto il baby consiglio comunale (nella foto). È stata un’occasione per ricordare l’olocausto, per riflettere su eventi storici che non sono accaduti per caso, ma sono stati pianificati con una lucida follia di sterminio”.