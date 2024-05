Comiso, piscina comunale chiusa a causa di un serio problema strutturale

Attualità

L'assessore Assenza: "Costretti a prendere questa decisione". Nessuna previsione sulla riapertura. Venticinque unità impegnate nell'impianto a casa

Chiusura della piscina comunale a causa di un problema strutturale. “Ci vuole chiarezza e senso di responsabilità”. Lo dice l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza. Il quale aggiunge: “Come era stato annunciato qualche settimana fa, la piscina comunale è stata chiusa per problemi strutturali, ossia per il rilevato cedimento di una delle travi principali che sostengono tutta la copertura. Non abbiamo nulla da nascondere in merito al danno e al pericolo che si profila nel caso in cui non si intervenga. Ed è ovvio che siamo intervenuti con lavori che non finiranno nel breve volgere di alcune settimane e che riguarderanno la messa in sicurezza anche delle restanti 11 travi”.