Comiso, presentata la 37esima sagra della vendemmia a Pedalino

Società

Tutte le novità illustrate nel corso di una conferenza stampa a palazzo di Città. Si comincia già da questa sera

Si è tenuta ieri mattina, nell’aula consiliare di palazzo di Città a Comiso, la presentazione ufficiale della 37ª Sagra della Vendemmia, evento che da quasi quattro decenni celebra con entusiasmo i valori e le tradizioni legate al ciclo della raccolta dell’uva, cuore pulsante della cultura locale. L’edizione 2025 della storica manifestazione, curata dall’agenzia CL eventi, è resa possibile grazie al prezioso contributo del Gal Valli del Golfo e gode del patrocinio istituzionale del Comune di Comiso.

Alla conferenza stampa hanno preso parte numerose autorità cittadine, a testimonianza del forte legame tra la Sagra e il territorio. Erano presenti la sindaca Maria Rita Schembari, l’assessore Giovanni Assenza, il vicesindaco Giuseppe Alfano e l’assessore Dante Di Trapani, il consigliere comunale Gaetano Scollo, insieme ai rappresentanti dell’agenzia CL eventi e del Gal Valli del Golfo. Un momento di confronto e condivisione, che ha visto la partecipazione di cittadini, giornalisti e operatori culturali, desiderosi di conoscere le novità dell’edizione 2025.

Nel suo intervento, la sindaca Maria Rita Schembari (nella foto sopra) ha sottolineato: “La Sagra della Vendemmia rappresenta il filo rosso che unisce generazioni, famiglie e comunità. È un appuntamento atteso, attraverso cui riscopriamo il valore della nostra terra e l’importanza del lavoro agricolo, patrimonio identitario di Comiso. La manifestazione non è soltanto festa, ma occasione di incontro, crescita e riflessione sulla storia del nostro territorio. L’edizione 2025 sarà ancora più inclusiva, ricca di proposte e aperta a tutti: invito la cittadinanza a partecipare con entusiasmo e a vivere insieme questi giorni di festa”.

Il consigliere comunale Gaetano Scollo (nella foto sopra) ha ripercorso le tappe della Sagra, evidenziando la forza della memoria collettiva: “La Sagra della Vendemmia è una tradizione che nasce dalla volontà di custodire e tramandare la storia del nostro paese. Dal 1988 ad oggi, la manifestazione ha saputo evolversi, restando fedele alle sue radici. È un momento in cui il passato si incontra con il presente, dove i racconti degli anziani si fondono con l’energia dei più giovani. La Sagra è il simbolo di una comunità viva, orgogliosa della propria identità”.

Accanto agli interventi della sindaca e del consigliere Scollo, hanno portato il loro saluto l’assessore Giovanni Assenza, il vicesindaco Giuseppe Alfano e l’assessore Dante Di Trapani, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni per la riuscita dell’evento. Un sostegno corale che conferma la centralità della Sagra nella vita cittadina.