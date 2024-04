Comiso, presunto avvelenamento di quattro cani di grossa taglia

Attualità

Il sindaco Schembari: "Stiamo cercando di capire che cosa è accaduto, episodi da stigmatizzare con forza"

Presunto avvelenamento di quattro cani di grossa taglia. Attivate tutte le procedure previste dalle normative. Lo denuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Venerdì 19 aprile, di pomeriggio – spiega il primo cittadino – la polizia locale è stata allertata circa il ritrovamento di alcuni cani di grossa taglia, verosimilmente randagi e privi di microchip, come verificato dagli stessi agenti, vittime di un presunto avvelenamento. Gli agenti, recatisi immediatamente sul luogo accompagnati da una volontaria, hanno trovato le carcasse di quattro cani ed uno in gravi condizioni che, immediatamente traferito presso un ambulatorio veterinario, pare sia in lenta ripresa, come ci riferiscono”.