Comiso, principio di tromba d’aria a Porrazzito

Attualità

I residenti: "Abbiamo temuto per il peggio. Per fortuna, è durato solo pochi secondi"

Principio di tromba d’aria in contrada Porrazzito, territorio di Comiso. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti del posto. “Siamo stati investiti da un forte vento – spiegano alcune persone che dimorano nelle case di campagna del territorio – non era una cosa normale. Abbiamo temuto per il peggio. Per fortuna, è durato solo pochi secondi. Ma abbiamo avuto molta paura. Perché si rischiava che si formasse il classico cono della tromba d’aria. Per fortuna, così non è stato”. Cielo nuvoloso e nuvole cariche di acqua soprattutto nelle zone montane.

