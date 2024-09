Comiso, pubblicato l’elenco degli aventi diritto della Carta dedicata a te

Attualità

L'assessore ai Servizi sociali illustra quali sono le novità

“Carta Dedicata a Te – anno 2024”: l’Inps ha pubblicato l’elenco degli aventi diritto. A comunicarlo, l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche della famiglia, Salvatore Romano (nella foto).

“La carta – è specificato – è destinata all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali, con esclusione, come indicato nel decreto interministeriale del 04/06/2024, di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – spiega l’assessore -.Le famiglie beneficiarie, selezionate dall’Inps, ai fini della tutela della privacy, sono identificate nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Comiso attraverso il solo numero di protocollo dell’attestazione Isee 2024. Solo i beneficiari inclusi nell’ elenco – ancora Romano – possono ritirare le Carte alle Poste attraverso il codice identificativo che verrà comunicato da questo ente con una lettera da ritirare presso gli Uffici dei Servizi Sociali, siti a Comiso in via degli Studi n. 20. I cittadini inclusi nell’elenco dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te – anno 2024″ e già beneficiari della Carta nell’anno 2023 dovranno utilizzare la carta già in loro possesso. In caso di smarrimento o perdita del Pin dovranno rivolgersi esclusivamente alle Poste. Le carte saranno rese operative con l’accredito del contributo da parte dell’Inps a partire dal mese di settembre 2024”.