Comiso, restituiti i soldi sequestrati a un 22enne

Cronaca

L'uomo era stato arrestato perché ritenuto spacciatore di sostanze stupefacenti

Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha restituito i soldi sequestrati ad un ventiduenne originario dell’Abruzzo, arrestato dai carabinieri di Comiso perché ritenuto uno spacciatore di sostanze stupefacenti. Il giovane, difeso dall’avvocato Michele Savarese, dapprima è stato scarcerato, quindi, il collegio del Tribunale ha annullato il sequestro ed ha restituito il soldi all’indagato, poiché condividendo le argomentazioni del legale, ha affermato che non esiste collegamento tra la condotta contestata ed il denaro trovato (215 euro) che per la difesa è il frutto dei lavori saltuari che svolge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA